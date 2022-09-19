أسعار الأرز اليوم 19-9-2022.. وانخفاض طن الشعير 200 جنيها

علمت المال من مصدر مسئول بشعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، معاودة أسعار الأرز اليوم لصنف الشعير الأثنين 19-9-2022 ، بواقع 200 جنيه للطن في السوق المصرية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة اليوم أن أسعار الأرز اليوم الشعير انخفضت ليبلغ نحو 8200 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 7800 آلاف جنيه للطن لدى المضارب.

سعر الأرز الأبيض

فيما لا زالت أسعار الأرز الأبيض لدى مستوياتها الحالية أيضًا ليتراوح ما بين 12 – 18 ألف جنيه في المضارب، ليحافظ على مستوياته الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة والمضرب.

واشار المصدر إلى تراجع الطلب بشكل طفيف ليحافظ السوق على مستوياته وأسعاره خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع الطن امس بواقع 200 جنيه.

وقال ان هناك انخفاض في حركة حصاد الأرز وان ما يتم حصاده يتم استهلاكه اولا بأول ، بالاضافة إلى طرح وزارة التموين لكميات من الأرز في الأسواق.

وتسود توقعات بانخفاض سعر الأرز نتيجة دخول الموسم الجديد وحصاد المحصول المحلى بأكثر من 15% حابيا، حيث من المتوقع إنتاج كميات من الأرز الشعير هذا الموسم تتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن شعير بما يعادل حوالى من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض وأن هذه الكمية تكفى احتياجات المواطنين لمده عام.

ووفقا لبيانات لغرفة الحبوب فإن مصر تزرع مليونا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياها بشكل كبير.

وكان مصدر مسؤول داخل جهاز حماية المستهلك، قد أكد في تصريحات خاصة لـ “المال” أن الجهاز يراقب تطبيق تحديد سعر الأرز لدى تجار الجملة السوبر ماركت مثلما يراقب قرار الخبز.

أضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز يتابع تنفيذ القرار من خلال حملات يومية ومتالية للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الأرز وعدم وجود أي تلاعب في الأسعار.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور بما لا يزيد عن 12 جنيها للكيلو غير المعبأ و15 جنيها للكيلو المعبأ.