أسعار الأرز اليوم 19-7-2022 تشتعل.. الطن يرتفع 500 جنيه بالأسواق المحلية

اشتعلت من جديد أسعار الأرز اليوم في مصر الثلاثاء 19-7-2022 مع قرب موسم حصاد الأرز، والمقرر له نهاية الشهر المقبل، إذ ارتفع سعر الطن بمتوسط 500 جنيه خلال الأسبوع الحالي.

وكشف مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الأرز اليوم قفزت لتسجل نحو 10400 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 10100 جنيه للطن لدى المضارب.

مصطفي السليطسي

وأضاف عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب في تصريحات لـ”المال” أن سعر الأرز الأبيض ارتفع أيضًا ليتراوح ما بين 13 – 16 ألف جنيه في المضارب، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة.

وأشار “السلطيسي” إلى أن نقص المعروض بقوة خلال الفترة الحالية تسبب في ارتفاع السعر بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ الارتفاع عقب اجازة عيد الأضحي.

وأوضح أن الكميات التى أعلن البعض عن استيرادها من الأرز ما زالت في الميناء ولم يتم ضخها حتى الآن بالأسواق، وحال توافر كميات أكبر سيسهم ذلك في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد السلطيسي أنه من الصعب توقع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، نظراً لأنها سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر موسم حصاد الأرز.

وتقوم مصر بزراعة 1 مليون و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، لافتا إلى أن الأرز معروف أنه من المحاصيل التي تستهلك مياها بشكل كبير ، ووفقا لغرفة إنتاح الحبوب فيصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021 مقارنة بنحو 4.5 مليون طن العام المالي الحالي 2021/ 2022 ويتوقع أن يصل إلى نحو 2 مليون خلال الموسم المقبل 2022/ 2023 بعد زيادة إنتاجية المحصول وزيادة الكميات المزروعة هذا العام.