أسعار الأرز اليوم 19-12-2022.. وطن الشعير يرتفع 150 جنيها

ارتفعت أسعار الأرز اليوم في مصر الاثنين 19-12-2022 في نوع الشعير بواقع 150 جنيهًا للطن، بعد قرارات مجلس الوزراء بضبط الأسواق وتجريم تخزين الأرز أو محاولة زيادة أسعاره عن المعلَن، بالتزامن مع انتهاء موسم حصاد الأرز.

قال مصدر مسئول في شعبة الأرز بغرف الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات، لـ”المال”، إن أسعار الأرز اليوم شهدت ارتفاعًا طفيفًا لتسجل نحو 11.2 ألف جنيه لطن الشعير عريض الحبة، كما بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 10.8 ألف جنيه لدى المضارب.

سعر الأرز

فيما استقر سعر الأرز الأبيض عند مستويات ما بين 15 – 18 جنيهًا للكيلو عند التجار، وفقًا للنوع والحبة والمنطقة، موضحًا أن الحكومة تقوم، وما زالت، بضخّ كميات كبيرة في السوق للمساهمة في استقرار العرض والأسعار خلال الفترة الحالية ولمحاربة جشع التجار في زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن الطلب على الأرز ما زال مرتفعًا نسبيًّا، ولا سيما أن الأرز سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظرون انخفاض الأسعار، في ظل استمرار تدفق موسم حصاد الأرز.

وأوضح أن هناك بعض المحالّ تبيع أسعار الأرز بمتوسط 16 – 18 جنيهًا للكيلو الأبيض، فيما تسعى الحكومة بشكل مستمر لزيادة حملاتها على التجار والمضارب لضبط أية كميات مخزَّنة أو ارتفاع في السعر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الإستراتيجية، وذلك في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018، وبموجب هذا القرار إنه يحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفاء الأرز أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

وبموجب القرار أصبح حائزو الأرز لغير الاستخدام الشخصي، سواء المنتجون والمورِّدون أو الموزعون والبائعون ومَن في حكمهم، عليهم إخطار المديريات المختصة في كل أنحاء الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزَّنة لديهم، وكذلك الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يحددها قرار من وزير التموين.