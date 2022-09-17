أسعار الأرز اليوم 17-9-2022.. وسعر الكيلو يواصل الهبوط

واصلت أسعار الأرز اليوم في مصر السبت 17-9-2022 انخفاضها على الاسبوع الثالث على التوالي مع استمرار موسم حصاد الأرز، منذ نهاية الشهر الماضي، إذ ارتفع سعر الطن بمتوسط 100 جنيه خلال الأسبوع الحالي.

وعلمت المال من اعضاء في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الأرز اليوم تراجعت لتسجل نحو 8000 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 7700 جنيه للطن لدى المضارب.

سعر الأرز الأبيض

وأشارت المصادر الى أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 12 – 14 ألف جنيه لدى التجار، بعد الأسعار الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة.

وقال عضو شعبة الأرز أن زيادة المعروض مع استقرار الطلب خلال الفترة الحالية ساهم في تراجع واستقرار سعر الأرز بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ مازال متدني

ويعد الأرز سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر استمرار تدفق موسم حصاد الأرز.

وكان أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر قرار بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم، موضحا أن موسم توريد شعير الارز المحلي يتضمن توريد كل مزارع 25% من كل طن الى الوزارة.

وخلال اجتماع المصيلحى مع اللجنة العليا للارز والتي تشمل اعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع اضافة إلى اعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الارز، وأكد على تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

واكد المصيلحي اجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

واكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام.

وكشف عن أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي اضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.