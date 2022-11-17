أسعار الأرز اليوم 17-11-2022.. الحكومة تضخ كميات كبيرة وحملات لضبط الأسواق

واصلت أسعار الأرز اليوم في مصر الخميس 17-11-2022 ثباتها بعد قرارات مجلس الوزراء بضبط الأسواق وتجريم تخزين الارز او محاولة زيادة أسعاره عن المعلن بالتزامن مع استمرار موسم حصاد الأرز.

وعلمت المال من مصدر مسئول في شعبة الأرز بغرف الحبوب باتحاد الصناعات في تصريحات ل” المال” ، أن أسعار الأرز اليوم شهدت ثبات ملحوظ لتسجل نحو 6850 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، كما بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 6600 جنيه للطن لدى المضارب.

سعر الأرز اليوم

وأشار المصدر أن سعر الأرز الأبيض يواصل مستوياته المرتفعه ما بين 14 – 18 ألف جنيه لدى التجار ، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة ، موضحا ان الحكومة تسعي لضخ كميات كبيرة في السوق للمساهمة في استقرار العرض والأسعار خلال الفترة الحالية ولمحاربه جشع التجار في زيادة الأسعار

واشار الى ان الطلب على الأرز لازال مرتفع نسبيا ، لاسيما وأن الأرز سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر انخفاض الأسعار في ظل استمرار تدفق موسم حصاد الأرز.

واوضح ان هناك بعض المحال تبيع أسعار الأرز بمتوسط 16-18 جنيها للكيلو الأبيض ، فيما تسعي الحكومة بشكل مستمر لزيادة حملاتها على التجار والمضارب لضبط اى كميات مخزنة او ارتفاع في السعر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، وذلك في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018، ووبموجب هذا القرار إنه يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفاء الأرز أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وبموجب القرار أصبح حائزي الأرز لغير الاستخدام الشخصي سواء المنتجين والموردين أو الموزعين والبائعين ومن في حكمهم عليهم إخطار المديريات المختصة في كافة أنحاء الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وكذلك الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يحددها قرار من وزير التموين.