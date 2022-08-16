أسعار الأرز اليوم 16-8-2022 تعاود الارتفاع بقيمة 300 جنيه للطن

عاودت أسعار الأرز اليوم في مصر الثلاثاء 16-8-2022 الارتفاع، بالرغم من بدء موسم حصاد الأرز، والمقرَّر له منتصف شهر أغسطس الحالي، إذ ارتفع سعر الطن بمتوسط 300 جنيه للطن، اليوم.

وكشف مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الأرز اليوم قفزت لتسجل نحو 9400 جنيه لطن الشعير عريض الحبّة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 9000- 9100 جنيه للطن لدى المضارب.

سعر الأرز الشعير

وأضاف عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب، في تصريحات، لـ”المال”، أن سعر الأرز الأبيض ارتفع أيضًا ليتراوح بين 14 و15 ألف جنيه في المضارب، بعد الزيادات الأخيرة، وفقًا للنوع والحبة والمنطقة.

وأكد أن السوق تشهد ضبابية في الوقت الحالي لنقص المعروض مع بدء موسم الحصاد بشكل طفيف حتى الآن، ما تسبَّب في ارتفاع السعر بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ يرتفع.

وأوضح أن الكميات التى أعلنت وزارة التموين وصولها بإجمالى 50 ألف طن أرز شعير، لم يتم الانتهاء من تجهيزها وتعبئتها وطرحها بالأسواق، لافتًا إلى أنه حال توافر كميات أكبر سيسهم ذلك في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ونوه السلطيسي بأن سعر الأرز سيسجل انخفاضًا مرتقبًا في الأيام المقبلة؛ نظرًا لأنها سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر موسم حصاد الأرز.

وتقوم مصر بزراعة 1 مليون و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، لافتًا إلى أن الأرز معروف أنه من المحاصيل التي تستهلك مياهًا بشكل كبير.

وتوقعت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات قبل أسبوعين وصول إجمالي محصول الأرز خلال موسم الحصاد الجديد إلى 7- 8 ملايين طن «شعير»، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن «أبيض»، مقارنة بنحو 4.4 مليون طن في عام 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا لغرفة إنتاح الحبوب، يصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن العام المالي 2021/ 2022.