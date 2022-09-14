أسعار الأرز اليوم 14-9-2022 والمتاجر تعلن التزامها ببيع الكيلو بـ 15 جنيها

أكد عدد من تجار الأرز تراجع أسعار الأرز اليوم في مصر الأربعاء 14-9-2022 ، وخاصة في سعر الأرز الشعير داخل الأسواق المحلية ، على خلفية استمرار تدفق موسم حصاد الأرز.

وتواصل أسعار الأرز اليوم الأربعاء هبوطها الذي بدأته الاسبوع الجاري ، ليسجل سعر كيلو الأرز الشعير نحو 8400 جنيه للطن لدي المضارب لنوع عريض الحبة وينخفض عنه النوع رفيع الحبة.

زراعة الأرز

وعلمت المال من مصادر مسئولة في شعبة الأرز بغرفة الحبوب بأتحاد الصناعات ، أن سعر الأرز اليوم يواصل تراجعه بعد قرار الحكومة بتحديد سعر اجباري لبيع الأرز في الأسواق بحد اقصي 12 جنيه للكيلو السائب و 15 جنيه للمعبأ.

وتوقعت المصادر استمرار هبوط أسعار الأرز الأبيض عن مستوياتها الحالية والتى تتراوح بين 13 و15 ألف جنيه في المضارب، ليحافظ على مستوياته الأخيرة، وفقًا للنوع والحبة والمنطقة والمضرب.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الخميس الماضي ، قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والذي نص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض ، وتضمَّن القرار أن سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» لا يزيد على 12 جنيهًا،

وأعلن عدد من المتاجر والسلاسل تطبيق قرار الدولة المصرية بسعر الأرز الجديد في كافة فروعها للسعر المُشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

وقالت المصادر إن السوق تشهد استقرارًا في المعروض من الأرز، خلال الفترة الحالية، بعد تراجع الطلب بشكل طفيف، بالإضافة إلى دخول موسم حصاد الأرز مؤخرًا.

وتزرع مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياهًا بشكل كبير، ووفقًا لغرفة إنتاج الحبوب، يصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021.

وتوقعت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد‪ الصناعات المصرية، الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.