أسعار الأرز اليوم 13-9-2022 تواصل تراجعها مع تطبيق تحديد سعر الكيلو

سجلت أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 13-9-2022 تراجع مستمر في السوق المحلي بواقع نحو 200 جنيه للطن لدى التجار وسط رقابة من الجهات المعنية سواء التموين أو جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها.

وشهدت أسعار الأرز اليوم تراجعا في عدد من السلاسل بعد إعلان سلسلة ماركت كازيون خفض أسعارها لمستويات 15 جنيه لكيلو الأرز بحد أقصي في كافة فروعها، وذلك التزاما بقرارات الدولة المصرية.

سعر الأرزاليوم في مصر

وسجل سعر طن الأرز الشعير نحو 8400 جنيه للطن لدي المضارب نوع عريض الحبة ، فيما سجلت أسعار الأرز اليوم الأبيض ما بين 13 – 16 ألف جنيه وفقاً لنوع الحبة والمضرب والمنطقة التى يباع فيها.

وشهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تباينًا، خلال بداية جلسات الاسبوع الجاري والتى بدأت أمس.

أسعار الأرز اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم الثلاثاء هبوطا مع استمرار موسم حصاد الأرز بالأسواق المحلية، ليصل السعر إلى 8400 جنيه للطن ، فيما تراجعت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 8100 جنيه، مقارنة بسعره أمس.

اما عن أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، سجل سعر الطن إلى 12,800 جنيه ،وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 5%»، بمقدار 300 جنيه في الطن، ليبلغ سعر الطن 12,000 جنيها بدلًا من 12,300 جنيه، أي بمقدار هبوط 300 جنيه عن سعره أمس.

ونشرت الجريدة الرسمية الخميس الماضي قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس الماضي ، والذي نص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض ، والذي نص علي أن يباع سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» لا يزيد على 12 جنيهًا بكافة المحافظات

كانت غرفة صناعة الحبوب ، قد توقعت منذ أسابيع الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض ، على ان يتم توريد حوالي 25% من انتاج الفلاحين لصالح وزارة التموين