أسعار الأرز اليوم 13-11-2022.. والحكومة توجه بضخ كميات إضافية بالأسواق

وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بضرورة أستمرار ضخ كميات كبيرة من الأرز للمساهمة فى خفض أسعار الأرز اليوم في مصر 13-11-2022 ، في ظل ارتفاع الطلب على السلعة الأساسية عند المصريين وارتفاع سعره في بعض المناطق ولمواجهة اى تحركات لمحاولة زيادة السعر.

وعلمت المال من مصادر في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن السوق يشهد استقرار في أسعار الأرز اليوم في مصر ، وسط ثبات أسعار الأرز اليوم لطن الشعير ليبلغ الطن نحو 9500 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 8700 جنيه للطن لدى المضارب.

سعر الأرز

وأضافت المصادر أن سعر كيلو الأرز الأبيض يتراوح ما بين 13 – 16 جنيهاً للكيلو وفقاً لنوع الحبة والمنطقة ، متوقعاً ضخ كميات كبيرة من الأرز خلال الايام المقبلة في ظل تحركات وزارة التموين لضبط السوق ولمنع محاولة زيادة الأسعار .

وأكدت على أن التموين تقوم أيضاً بتوفير الأرز في المنافذ التابعة لها بسعر 10.5 جنيهاً للكيلو على البطاقات التموينية ، فيما يتم توفيره في السلاسل التجارية بسعر 12 جنيهاً للكيلو السائب وسعر 15 جنيهاً للكيلو ، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المزارعين لتوريد كميات تصل إلى 25% من انتاج كل فدان ، إضافة إلى أن الطلب على الأرز عند مستويات مرتفعه.

وأكدت الحكومة على أن المخزون من الأرز يكفي حتي عام وان مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز ولا تحتاج للأستيراد ، وجار تشديد الرقابة على الأسواق والتجار منعاً لعملية التخزين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد فتحت الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة فى شراء الأرز من وزارة التموين، منوها إلى أن من يرغب، عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، ثم منحه الكميات الراغب فيها.

واصدرت وزارة التموين قرار بتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، ويتضمن توريد كل مزارع 25% من كل طن الى الوزارة ، مؤكداً على تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

ويتم توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.