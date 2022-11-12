أسعار الأرز اليوم 12-11-2022 .. و«التموين» توفر سيارات متنقلة لبيعه

استقرت في الأسواق المحلية أسعار الأرز اليوم السبت 12-11-2022 في مطلع الأسبوع الحالي، بعد ثباته الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار موسم حصاد الأرز بالمحافظات المختلفة منذ نهاية أغسطس حتى نهاية نوفمبر الحالي.

وقامت “المال” بجولة في عدة محالّ تجارية بمحافظة القليوبية أظهرت اختفاء أرز الأطيب في عدة سلاسل كازيون، ولا يوجد سوى أرز ذي نسبة كسر مرتفعة، بالإضافة إلى اختفاء الأرز في بعض الهايبرات التجارية مع إعلان الجميع أن الأرز يباع بسعر ما بين 15 و16 جنيهًا لكيلو الأرز الأبيض.

وقال وزير التموين، خلال جولة الآن في افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: “لن نسمح باحتكار سلعة الأرز، ومن غير المقبول أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي منه ونقوم بالاستيراد”.

وقال مصدر مسئول في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن السوق تشهد تذبذبًا في مستويات العرض والطلب، وسط ثبات أسعار الأرز اليوم لطن الشعير ليبلغ الطن نحو 9400 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 8600 جنيه للطن لدى المضارب.

وقال عضو شعبة الأرز إن وزارة التموين تسعى للعمل على زيادة المعروض في الأسواق؛ للحفاظ على أسعار الأرز اليوم، بالتزامن مع بدء المزارعين توريد كَميات تصل إلى 25% من إنتاج كل فدان، إضافة إلى أن الطلب على الأرز ما زال متدنيًا

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه خلال ساعات ستكون هناك كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بوفرة من سعر 12- 15 جنيهًا، لافتًا إلى أن الوزارة لديها مخزون إستراتيجي للأرز لمدة 6 أشهر، والأرز التمويني 10.5 جنيه.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة فى شراء الأرز من وزارة التموين، منوهًا بأن من يرغب، عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، ثم منحه الكَميات الراغب فيها.

وكانت قد أصدرت قرارًا بتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، موضحًا أن موسم توريد شعير الأرز المحلي يتضمن توريد كل مُزارع 25% من كل طن إلى الوزارة،

مؤكدًا تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي المورَّد لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات تتم زراعة الأرز بها؛ وهي: كفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة.

وأضافت وزارة التموين: لدينا 5 ملايين طن شعير، بالإضافة إلى أن لدينا 3.6 مليون طن أرز أبيض، ويكفي استهلاك مصر 3.2 مليون طن سنويًّا، وأن احتياطيات السلع الأساسية عند الحدود الآمنة.