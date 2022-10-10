أسعار الأرز اليوم 10-10-2022 بعد إعلان «التموين» بدء تسجيل المضارب للتوريد

علمت “المال” من مصادر مسئولة في شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز اليوم الاثنين 10-10-2022، ما زالت تسجل استقرارًا ملحوظًا عند مستوياتها على مدار الأسبوع، بالتزامن مع إعلان وزارة التموين فتح باب التسجيل أمام المضارب للاشتراك في منظومة توريد الأرز الشعير لعام 2022.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أن أسعار الأرز اليوم واصلت مستوياتها، ليبلغ سعر الأرز الشعير نحو 9000 جنيه للطن لدى المضارب لنوع عريض الحبة، وينخفض عنه النوع رفيع الحبة وفقًا للمنطقة والمضرب.

الأرز الشعير

ويتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة في السوق المحلية بين 8400 و8500 جنيه لدى المضارب، كما يتراوح سعر الأرز الأبيض بين 13 و16 جنيهًا للكيلو في الأسواق لدى بعض التجار ومحالّ السوبر ماركت، في ظل قرار الحكومة تحديد سعر إجباري لبيع الأرز في الأسواق بحد أقصى 12 جنيهًا للكيلو السائب، و15 جنيهًا للمعبأ.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، فتح باب التقدم لكل مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022، وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير.

ويشمل الطلب المقدَّم من المضارب للمديرية، لاعتماد تسجيل المضرب أو المخزن للمديرية، السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدَف تسويقها وقدره المضرب.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن باب التقدم لمديريات التموين للتسجيل في منظومة التوريد لموسم الأرز الشعير متاح لكل المضارب اعتبارًا من اليوم الاثنين 10-10-2022 وحتى يوم الخميس 13-10-2022.

وأوضح أنه ستتم محاسبة المضرب عن الكَميات المورَّدة بالمضرب كل 3 أيام، وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوَّقة لصالحه، والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية،

وفي حال رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوَّقة من الأرز الشعير المحلي موسم 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضح به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.