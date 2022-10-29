أسعار الأرز اليوم في مصر 29-10-2022.. والتموين تشدد الرقابة لمحاسبة المخالفين

عاودت أسعار الأرز اليوم في مصر السبت 29-10-2022 الانخفاض بمستويات بسيطة مع استمرار موسم حصاد الأرز، منذ نهاية شهر اغسطس الماضي، إذ تراجع سعر الطن بمتوسط 200 جنيه وفقا لمجدي الوليلي عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف الوليلى في تصريحات لـ”المال” أن أسعار الأرز اليوم تراجعت لتسجل نحو 6850 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 6600 جنيه للطن لدى المضارب.

الأرز الشعير

وأشار الوليلى إلى أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 12 – 14 ألف جنيه لدى التجار، بعد الأسعار الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة ، موضحا أن زيادة المعروض مع استقرار الطلب خلال الفترة الحالية ساهم في تراجع واستقرار سعر الأرز بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز لازال مازال متدني

ويعد الأرز سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر استمرار تدفق موسم حصاد الأرز.

وأوضح أن هناك بعض المحال تبيع أسعار الأرز بمتوسط 15-16-17 جنيها للكيلو الأبيض لكن من يبيع السعر اعلى من 15جنيها فهو مخالف ويجب ضبطه ومحاسبته لانه خالف قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر اجباري لبيع الأرز عند مستوي 12 جنيه للكيلو الأرز الأبيض السائب و 15 جنيها للكيلو المعبأ.

وكان أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر قرار بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم، موضحا أن موسم توريد شعير الارز المحلي يتضمن توريد كل مزارع 25% من كل طن الى الوزارة.

وأكد المصيلحي على تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

وأشار المصيلحي إلى إجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام.

وكشف عن أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي اضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.