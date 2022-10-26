أسعار الأرز اليوم في مصر 26-10-2022.. الطن يرتفع 400 جنيه مجددًا

كشف عضو في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، عن ارتفاع جديد في أسعار الأرز اليوم الأربعاء 26-10-2022 بواقع 400 جنيه للطن الأرز الشعير في الأسواق المحلية رغم استمرار موسم الحصاد.

سعر الأرز اليون

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”المال” أن أسعار الأرز اليوم سجلت حوالي 10 آلاف جنيه للطن الأرز الشعير عريض الحبة، في المقابل سجلت الأسعار للطن رفيع الحبة حوالي 9400 جنيه في الأسواق لدى المضارب.

وأشار إلى أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 13 – 16 ألف جنيه للمستهلك، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة، موضحاً أن البعض يحاول ال زيادة السعر.

وقال عضو شعبة الأرز إن المعروض من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي خلال الفترة الحالية ولكن التجار يحاولون السيطرة على السوق وزيادة السعر بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز مازال في المتوسط.

وكان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، كما تتوافر كميات من الأرز بأسعار 10 جنيهات في المجمعات التموينية، إضافة إلى إصدار مصيلحي قراراً سابقا بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي والذي بدءا من يوم 25 اغسطس الماضي وحتى 15 ديسمبر القادم، بشكل اجباري توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

وتستهدف وزارة التموين توريد المزارعين 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام ، وتتضمن الاسعار المحددة للتوريد بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة.

في ذات السياق توقعت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد‪ الصناعات المصرية، الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض ، في الوقت الذي تزرع فيه مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز يستهلك مياهًا بشكل كبير، ووفقًا لغرفة إنتاج الحبوب.