أسعار الأرز اليوم في مصر 24-10-2022.. واستقرار الطلب بالسوق المحلي

ارتفعت أسعار الأرز اليوم في مصر الأثنين 24-10-2022 بعد استقرارها على مدار الاسبوع الجاري ليعاود طن الشعير الصعود بقيمة 200 جنيها في الأسواق المحلية رغم استمرار موسم حصاد الارز من المزارعين منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وقال مصدر مسئول في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن أسعار الأرز اليوم لصنف الشعير ارتفعت لتبلغ حوالى 9600 جنيه للطن لدي المضارب للارز الشعير عريض الحبة ، فيما سجل الأرز رفيع الحبة حوالى 8800 جنيه للطن في المضارب.

سعر الأرز اليوم

ووفقا لتصريحات المصدر ل المال ، فإن سعر طن الأرز الأبيض يتراوح ما بين 13 – 15 ألف جنيه لدي التجار ، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة .

وقال مجدي الوليلى عضو شعبة الأرز ، أن المعروض من الأرز متوافر ولكن ليس بكثرة خلال الفترة الحالية ما يساعد على الحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية بالتوزاي مع الاجراءات الحكومية للحفاظ على مستويات العرض والطلب.

واضاف الوليلى إلى أن الطلب على الأرز مازال مستقر وانتظارا من البعض لهبوط أسعار الأرز في مصر .

وأكد الوليلي أنه من الصعب توقع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، نظراً لأنها سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر استمرار موسم حصاد الأرز وزيادة نسبة الحصاد.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ أيام بتثبيت سعر كيلو الأرز، وذلك فى الجريدة الرسمية في العدد 35 مكرر “د” بتاريخ 6 سبتمبر 2022، والذى نص على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن أن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض ب 12 جنيها للكيلو السائب و 15 جنيها للمعبأ.

وتلتزم جميع المتاجر والمحالّ وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها فى الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها المشترين.