أسعار الأرز اليوم في مصر 19-10-2022.. بدء توريد المزارعين كميات للتموين

استقرت في الأسواق المحلية أسعار الأرز اليوم الأربعاء 19-10-2022 بعد ارتفاعها الملحوظ مطلع الأسبوع الحالي، رغم استمرار موسم حصاد الأرز، منذ نهاية أغسطس الماضي، إذ ارتفع سعر الطن الأرز الشعير بمتوسط 200 جنيه خلال الأسبوع الحالي.

وقال مصدر مسئول في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق تشهد تذبذبًا في مستويات العرض والطلب، وسط ثبات أسعار الأرز اليوم لطن الشعير ليبلغ نحو 9200 جنيه للشعير عريض الحبة، فيما يسجل رفيع الحبة نحو 8400 جنيه لدى المضارب.

الأرز الشعير

فيما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض ما بين 13 – 16 ألف جنيه لدى التجار، بعد الأسعار الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة.

وقال عضو شعبة الأرز أن وزارة التموين تسعي للعمل على زيادة المعروض في الأسواق للحفاظ على أسعار الأرز اليوم ، بالتزامن مع بدء المزارعين لتوريد كميات تصل إلى 25% من انتاج كل فدان ، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ مازال متدني

ويعد الأرز سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر استمرار تدفق موسم حصاد الأرز.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر قرار بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم، موضحا أن موسم توريد شعير الارز المحلي يتضمن توريد كل مزارع 25% من كل طن الى الوزارة ، مؤكداً على تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

واكد المصيلحي علي اجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

واكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام.