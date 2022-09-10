أسعار الأرز اليوم تهبط بقوة السبت 10-9-2022.. والطن يفقد 1000 جنيه

تراجع جديد في أسعار الأرز اليوم السبت 10-9-2022، بواقع 1000 جنيه في الطن ليسجل طن أرز الشعير حوالي 8700 جنيه في المضارب بعد انخفاضه الأسبوع الماضي في السوق المصرية.

وكشفت مصادر مسئولة بشعبة الأرز في السوق المحلية، في تصريحات، لـ“المال”، أن أسعار الأرز اليوم تراجعت لصنف الشعير ليبلغ نحو 8700 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، كما هبط الطن رفيع الحبة ليسجل نحو 8400 جنيه لدى المضارب.

سعر الأرز الشعير

وتوقعت المصادر انخفاض أسعار الأرز الأبيض عن مستوياتها الحالية والتى تتراوح بين 13 و15 ألف جنيه في المضارب، ليحافظ على مستوياته الأخيرة، وفقًا للنوع والحبة والمنطقة والمضرب.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس الماضي ، والذي نص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض.

وتضمَّن القرار أن سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» لا يزيد على 12 جنيهًا،

وتلتزم كل المتاجر والمحالّ وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المُشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

وقالت المصادر إن السوق تشهد استقرارًا في المعروض من الأرز، خلال الفترة الحالية، بعد تراجع الطلب بشكل طفيف، بالإضافة إلى دخول موسم حصاد الأرز مؤخرًا.

وتزرع مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياهًا بشكل كبير، ووفقًا لغرفة إنتاج الحبوب، يصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021.

كانت غرفة صناعة الحبوب، برئاسة طارق حسانين رئيس الغرفة باتحاد‪ الصناعات المصرية، قد توقعت الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.