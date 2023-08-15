أسعار الأرز اليوم تعاود التراجع والطن يخسر 500 جنيه

شهدت أسعار الأرز اليوم الشعير الثلاثاء 15-8-2023 تراجع طفيف في الأسبوع الجاري بالأسواق المحلية ليخسر الطن ما بين 300-500 جنيه للطن، مقارنة بأسعارها المسجلة مطلع الأسبوع الجاري.

كشف مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ”المال” أن أسعار الأرز الشعير انخفضت ليصل الطن «عريض الحبة» إلى نحو 13500 جنيه، مقارنة بنحو 14 ألف جنيه خلال مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف السلطيسي، في تصريحاته أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة انخفض ايضا بشكل قوي ليسجل نحو 12.5 ألف جنيه للطن، اليوم الثلاثاء مقارنة بنحو 13 ألف جنيه بداية الأسبوع.

وأشارت إلى أن الأرز الأبيض إنخفض فى الأسواق أيضًا بالقيمة نفسها، ليتراوح الطن بين 19 إلى 21 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة»، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وأوضحت أن التراجع فى أسعار الأرز يأتى على خلفية زيادة المعروض منه حاليًّا، ما يسهم فى هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه من المرتقب بدء الهبوط للمستهلك النهائى، خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تراجع جملة «الأرز الأبيض» فى المحافظات.

وأشارت إلى أنه كلما اقترب موسم حصاد الأرز أسهم ذلك في تراجع أسعاره في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في استقرار أسعاره وعودته لمستوياته الطبيعية.

وحدَّدت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف، العام الحالى، بـنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون