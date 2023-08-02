أسعار الأرز اليوم تعاود الاشتعال.. والطن يقفز 1500 جنيه بالأسواق 

شهدت أسعار الأرز الشعير ارتفاعًا جديدًا في الأسواق المحلية بقيمة 1500 جنيه للطن، خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بالأسبوع السابق، مع ارتفاع الطلب ونقص المعروض.

وكشف مصطفى السلطيسي، عضو بشعبة الأرز بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن سعر طن الأرز الشعير قفز مجددًا ليسجل 14 ألف جنيه للطن عريض الحبة، مقارنة بنحو 12500 جنيه للطن، الأسبوع الماضي، بعد تراجعها نحو 2000 جنيه لتعاود الصعود مجددًا.

وأضاف السلطيسي، في تصريحات، لـ”المال”، أن أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة سجلت نحو 13500 جنيه للطن، مقارنة بنحو 12000 جنيه، الأسبوع الماضي، وفقًا لنسبة الكسر بالأسواق.

وأشارت إلى أن الأرز الأبيض ارتفع فى الأسواق أيضًا بالقيمة نفسها، ليتراوح الطن بين 18 إلى 21 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة» وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وأكد عضو شعبة الأزر أن انخفاض المعروض أسهم في زيادة الأسعار، بالتزامن مع عودة الطلب مجددًا في المحافظات على الأرز، أسهم في ارتفاع أسعاره.

وتوقّع عودة الهبوط مجددًا لأسعار الأرز، مع اقتراض موسم حصاد الأرز وزيادة المعروض منه حاليًّا، ما يسهم فى هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه من المرتقب بدء الهبوط للمستهلك النهائى، خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تراجع جملة «الأرز الأبيض» فى المحافظات.

وحدَّدت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف العام الحالى، بنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون.