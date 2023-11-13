أسعار الأرز اليوم تعاود الاشتعال في مصر.. والطن يقفز 1000 جنيه

اشتعلت مجددًا أسعار الأرز اليوم الشعير في مصر الأحد ، بواقع 1000 جنيهًا للطن خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، مع ارتفاع الطلب في السوق المحلية.

علمت المال من مصادر في شعبة الأرز بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن سعر طن الأرز الشعير قفز مجددًا ليسجل 17500 جنيه للطن عريض الحبة، مقارنة بنحو 16500 جنيه للطن، الأسبوع الماضي، لتعاود الصعود.

وأوضحت المصادر في تصريحات، لـ”المال”، أن أسعار الأرز اليوم الشعير رفيع الحبة تتراوح ما بين 16 إلى 16.5 ألف جنيهًا للطن ، بزيادة قدرها 1000 جنيهًا ايضا الأسبوع الماضي، وفقًا لنسبة ودرجة الكسر بالأسواق.

وأشارت إلى أن الأرز الأبيض ارتفع فى الأسواق أيضًا بالقيمة نفسها، ليتراوح الطن بين 25 إلى 27 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة» وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وتوقّع عودة الهبوط مجددًا لأسعار الأرز خلال الفترة المقبلة حال استمرار وزارة التموين في ضخ كميات اضافية من الأرز وزيادة المعروض منه حاليًّا، ما سيساعد على هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية.

وحدَّدت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف العام الحالى، بنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.