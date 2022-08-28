أسعار الأرز اليوم تتراجع 700 جنيه للطن الشعير

شهدت أسعار الأرز اليوم هبوط كبير في نوع الشعير داخل السوق المحلية بواقع 700 جنيه للطن، على خلفية بدء موسم الحصاد المحلى الشهر الجارى ، وزيادة المعروض من الأرز بالسوق المحلي ما ساهم في انخفاضه.

وعلمت المال من مصطفي السلطيسي ، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن سعر الأرز الشعير انخفض إلى 9700 جنيه للطن عريض الحبة، مقابل 10400 ألفًا منذ أيام، بنسبة تراجع 7.2 % ، فيما سجل سعر الطن رفيع الحبة نحو 8700 جنيه مقابل 9800 الاف جنيه.

الأرز الشعير

وأرجع «السلطيسى» التراجع الكبير فى أسعار الأرز اليوم إلى تدفق كبير في الأرز داخل السوق المحلي مؤخراً مع بدء حصاد المحصول الجديد، بعدما ورد المزارعون كميات مبدئية للمضارب والتجار من الزراعات المبكرة.

ولفت إلى استمرار حالة الكساد في الطلب على الأرز بعد ان سجلت أسعار الأرز ارتفاع بشكل كبير مؤخراً مع انخفاض المعروض وقبل موسم حصاد الأرز خلال الايام الماضية.

وأعلنت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ، صباح اليوم إن وزارة التموين والتجارة حريصة على توفير جميع السلع الأساسية للمواطن طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات الحكومة ، وأنه اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل فإن سعر الأرز سيصل الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق إلى 12 جنيها بدلا من 14 و16 جنيها حاليا.

وأكد على أن سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها وقد ينخفض عن ذلك ، بدلا من السعر الحالي الذى يتراوح من 16 حتى 20 جنيها حاليا للكيلو المعبأ ومع بداية الشهر المقبل، سيكون هناك حد أقصى لسعر الأرز الأبيض.

وتوقعت شعبة الأرز قبل أسبوعين وصول إجمالى كميات محصول الأرز الشعير خلال موسم الحصاد الجديد إلى 7 – 8 ملايين طن، بما يعادل 4 إلى 4.5 مليون طن «أبيض»، مقارنة بنحو 4.4 مليون طن عام 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.