أسعار الأرز اليوم تتراجع والطن يخسر 400 جنيه في الأسواق

انخفضت أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11-10-2023 بشكل طفيف، منتصف الأسبوع الحالي في الأسواق المحلية، ليخسر الطن ما بين 200 و400 جنيه للطن، مقارنة بأسعارها المسجلة الأسبوع الماضي.

كشف مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات، لـ”المال”، أن أسعار الأرز الشعير تراجعت مجددًا بعد ثباتها ليسجل الطن 15300 جنيه للطن عريض الحبة، مقانة بـ15.7 ألف جنيه، مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف السلطيسي، في تصريحاته، أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة انخفض أيضًا بشكل طفيف ليسجل نحو 14200 جنيه للطن، اليوم الأربعاء، مقارنة بنحو 14500 جنيه بداية الأسبوع.

وأشارت إلى أن الأرز الأبيض انخفض فى الأسواق أيضًا بالقيمة نفسها، ليتراوح الطن بين 20 و22 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة»، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وأوضحت أن التراجع فى أسعار الأرز يأتى على خلفية زيادة المعروض منه حاليًّا، ما يسهم فى هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه من المرتقب بدء الهبوط للمستهلك النهائى، خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تراجع جملة «الأرز الأبيض» فى المحافظات.

تأتي زيادة المعروض نتيجة استمرار موسم حصاد الأرز، ما أسهم في تراجع أسعاره بالأسواق، خلال الفترة الحالية، وقد يساعد على عودته لمستوياته الطبيعية.

وحدَّدت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف، العام الحالى، بنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون.