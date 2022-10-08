أسعار الأرز اليوم السبت 8-10-2022 .. واستقرار سعر الطن بالأسواق

أكد عدد من تجار الأرز استقرار أسعار الأرز اليوم في مصر السبت 8-10-2022 بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري عند مستوياته السابقة ، لاسيما في سعر الأرز الشعير داخل الأسواق المحلية ، نتيجة استمرار تدفق موسم حصاد الأرز.

وعلمت المال من مصدر مسئول في شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية ، أن أسعار الأرز اليوم لم تشهد أي تغيرات حاليا، ليسجل سعر الأرز الشعير نحو 9000 جنيه للطن لدى المضارب لنوع عريض الحبة، وينخفض عنه النوع رفيع الحبة.

الأرز الأبيض

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة سجل أيضًا حوالي 8400-8500 جنيه للطن لدي المضارب بالتزامن مع استمرار المعروض من الأرز في نفس مستوياته الحالية.

وقال إن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 13 إلى 16 جنيه للكيلو في الأسواق لدي بعض التجار ومحال السوبر ماركت، في ظل قرار الحكومة بتحديد سعر اجباري لبيع الأرز في الأسواق بحد أقصى 12 جنيها للكيلو السائب و 15 جنيها للمعبأ.

وأوضحت أنه من الصعب التنبؤ بسعر الأرز في السوق المحلي لأنها سلعة ينطبق عليها قوانين العرض والطلب وحال ارتفاع العرض سينخفض السعر ، موضحا أن هناك جهودا حكومية بشكل كبير للحفاظ على المعروض من الأرز خلال الفترة المقبلة لمنع زيادة الأسعار.

فيما يقوم جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين بحملات على المضارب والتجار لمتابعة الأسعار وتطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والذي نص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض ، وتضمَّن القرار أن سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» لا يزيد على 12 جنيهًا.

وقالت المصادر إن السوق تشهد استقرارًا في المعروض من الأرز، خلال الفترة الحالية، بعد تراجع الطلب بشكل طفيف، بالإضافة إلى دخول موسم حصاد الأرز مؤخرًا.

وتزرع مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياهًا بشكل كبير، ووفقًا لغرفة إنتاج الحبوب، يصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021.

وتوقعت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد‪ الصناعات المصرية، الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض