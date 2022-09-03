أسعار الأرز اليوم السبت 3-9-2022 بعد قرار الحكومة تحديد سعر إجباري للكيلو

علمت المال من مصادر بشعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، تراجع أسعار الأرز اليوم السبت 3-9-2022 لصنف الشعير ، بواقع 200 جنيه للطن بعد ارتفاعه مؤخرا في السوق المصرية.

وقال المصادر في تصريحات خاصة أن أسعار الأرز اليوم لصنف الشعير تتراوح ما بين 9700 – 9900 جنيه للطن وفقا لنوع الحبة عريض أو رفيع لدى المضارب بعد صعودها لنحو 10 آلاف جنيه الأسبوع الماضي.

رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الأرز الأبيض مازالت عند مستوياتها الحالية لدى التجار، وتتراوح ما بين 13 – 16 ألف جنيه في المضارب، ليحافظ على مستوياته الأخيرة، وفقا للنوع والحبة والمنطقة والمضرب.

في الوقت ذاته ناشدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، التجار بطرح أي كميات أرز لديهم في الأسواق قبل تفعيل قرار تحديد سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق بـ 12 جنيها، كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيه كحد أقصى وقد ينخفض عن ذلك.

وأضاف “رجب شحاتة” أنه عقب صدور قرار تحديد حد أقصى لسعر الأرز الأبيض للمستهلك، سيتم توزيعه على مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية لمتابعة تنفيذ هذا القرار ومن سيطرح أرز أبيض في الأسواق بأسعار مخالفة لهذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية، مطالبًا ممن لديه أرز أبيض سرعة طرحة بالأسواق قبل صدور القرار وتنفيذه خلال أيام.

وقالت المصادر إن السوق تشهد استقرارا في المعروض من الأرز خلال الفترة الحالية بعد تراجع الطلب بشكل طفيف نتيجة الحالة الاقتصادية للبعض من التجار والمواطنين.

وتزرع مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياها بشكل كبير، ووفقًا لغرفة إنتاح الحبوب فيصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021.

وكانت غرفة صناعة الحبوب قد توقعت الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.

وأعلن مجلس الوزارة الاسبوع الماضي عن اعتماد مبلغ ألف جنيه سعرًا استرشاديًا للقمح في الموسم الجديد، و12 جنيهًا السعر العادل للأرز غير المعبأ و15 جنيهًا للأرز المعبأ.