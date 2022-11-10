أسعار الأرز اليوم الخميس 10-11-2022.. والكيلو ما بين 13-15 جنيها

كشف مصدر مسئول في شعبة الأرز بغرفة الحبوب بأتحاد الصناعات عن استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس 10-11-2022 بعد انخفاضه بشكل طفيف مطلع الشهر الجاري ، بالتزامن مع استمرار موسم حصاد الأرز، منذ نهاية أغسطس الماضي.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ “المال” أن هناك تراجعا في المعروض لدي بعض المحال التجارية والسلاسل، فيما تقوم وزارة التموين بضخ كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية على مدار الأسبوع، إضافة إلى توفيره لدي البقالين التمونيين وتسعي لطرحه بأسعار منخفضه لمواجهة حالة الغلاء التى تسبب فيها بعض التجار مؤخراً.

الأرز

وأوضح أن السوق يشهد تذبذبا في مستويات العرض والطلب ، وسط ثبات أسعار الأرز اليوم لطن الشعير ليبلغ الطن نحو 9500 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 8700 جنيه للطن لدى المضارب.

فيما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض ما بين 13 – 15 ألف جنيه للمستهلك، بعد الأسعار الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة.

وأضاف عضو شعبة الأرز أن هناك التزام من المزارعين لتوريد كميات تصل إلى 25% من إنتاج كل فدان، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ مازال متدني، موضحاً أن وزارة التموين تسعي للعمل على زيادة المعروض في الأسواق للحفاظ على أسعار الأرز اليوم.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى قد أعلن عن فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة فى شراء الأرز من وزارة التموين، منوها إلى أن من يرغب، عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، ثم منحه الكميات الراغب فيها.

وقد أصدر مصيلحي قرار بتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، موضحا أن موسم توريد شعير الأرز المحلي يتضمن توريد كل مزارع 25% من كل طن الى الوزارة ، مؤكدا تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

وأكد المصيلحي علي إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالى مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.