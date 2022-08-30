انخفضت أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في الأسواق المصرية وسجل سعر الطن الشعير رفيع الحبة 6600 والطن عريض الحبة 6850 جنيها، بينما تدور أسعار الأرز الأبيض ما بين 11 ألف جنيه إلي 12 ألفا.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين لـ “المال “، أنه طبقا لمتابعته عن حصاد الأرز في المحافظات ظهر له تراجع الأسعار ابتداء من يوم 25 أغسطس الماضي مع انطلاق عملية التوريد لوزارة التموين الذي من المرجح أن تتسلم 1.5 مليون طن وذلك لتغطية البطاقات التموينية وضمانا لاستقرار الأسعار.

وأوضح عبد الرحمن أن أسعار الأرز الأبيض كانت في السابق بـ 15 ألف جنيه للطن قبل أن تتراجع إلى 11 ألف جنيه حاليا، مضيفا أن أسعار الأرز الحر للمستهلك تتراوح بين 17 إلي 20 جنيها للكيلو للأرز السائب و23 جنيها للأرز المعبأ وذلك في الأرز المتواجد من العام الماضي، متوقعا أن تنخفض الأسعار قريبا ابتداء من الأسبوع المقبل مع بدء طرح المحصول الجديد في الأسواق.

يذكر أن موعد حصاد الأرز يحين في أغسطس وسبتمبر من كل عام ويستمر إلى شهر نوفمبر ويتم إنتاج 6.5 مليون طن أرز شعير تتحول إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن مصر تحتاج 3.5 مليون طن أرز أبيض سنويا.

ووجهت الحكومة بتشكيل لجنة في كل موقع استلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة وأعضاء من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ” أمين الموقع التخزين ” ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

يذكر أن تسويق الأرز المحلى يقتصر على شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والبنك الزراعي المصري والجهات التي يتم اعتمادها من وزارة التموين.

وكشفت بيان صادر عن الحكومة ممثلة في وزارة التموين، أنه يجب أن تكون هذه الجهات مسئولة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المضارب، وأن تحدد سعر شراء الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام بدرجة نظافة 94% ورطوبة لا تزيد عن 14%.

كما يصرف حافز نقل للمزارعين وموردي الأرز الشعير المحلى بمقدار 100 جنيه للطن عن كل الكمية التي يتم توريدها، كما أن إجمالي المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان.