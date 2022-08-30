أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-8-2022.. الطن يرتفع 300 جنيه

عاودت أسعار الأرز اليوم في مصر الثلاثاء 30-8-2022 الارتفاع مجدداً بشكل طفيف بمتوسط 300 جنيه للطن في الأسواق لصنف الشعير، بالرغم من بدء موسم حصاد الأرز منذ أيام.

وعلمت «المال» من مصادر في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الأرز تشهد تذبذبًا صعوداً وهبوطاً بشكل غير مفهوم، رغم بدء الحصاد خلال الأيام الماضية، ليتراوح سعر الطن ما بين 9700- 10 آلاف جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 9200-9400 جنيه للطن لدى المضارب.

الأرز الأبيض

وأوضحت المصادر أن هناك مؤشرات قوية على احتمالية هبوط الأسعار الفترة المقبلة، مع فرض وزارة التموين والتجارة الداخلية قواعد بتوريد المزارعين لنحو 25% من المساحة المزروعه إلى الوزارة لمحاولة ضبط الأسواق.

وأضافت أن سعر كيلو الأرز الأبيض يتراوح حالياً من 16- 18 جنيهاً في الأسواق للمستهلك النهائية، بالتزامن مع هبوط الطلب نتيجة صعود السعر.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم، كما أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدا يوم 25 اغسطس الحالي وحتى 15 ديسمبر المقبل.

وأكد المصيحلي تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها، وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

وأوضح ان المزارعين سيكونون مجبورين على توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام.

وكشف عن أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي اضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.