أسعار الأرز اليوم الإثنين 26-9-2022 .. وتباين سعر الكيلو في الأسواق

تذبذب في أسعار الأرز اليوم الأثنين 26-9-2022 بشكل ملحوظ في السوق المحلي نتيجة تباين العرض والطلب في السلعة المهمة لدي المصريين والتى قد يعتمد البعض عليها يومياً في غذائه بالتزامن مع رقابة من الجهات المعنية سواء التموين أو جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها.

وشهدت أسعار الأرز اليوم لصنف الابيض تسجيل مستويات تتراوح ما بين 12.5 إلى 14 ألف جنيه للطن لدي التجار غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك النهائية ، فيما يسجل في عدد من السلاسل التجارية مستويات 15 جنيهاً للكيلو بعد إعلان عدد منهم سلسلة ماركت كازيون خفض أسعارها لمستويات 15 جنيه لكيلو الأرز بحد أقصي في كافة فروعها.

سعر الأرز اليوم

وبلغ سعر طن الأرز الشعير في مصر اليوم الأثنين 26-9-2022 نحو 9100 جنيه للطن لدي المضارب نوع عريض الحبة ، فيما سجل سعر الطن رفيع الحبة حوالي 8700 جنيه للطن وفقاً للنوع والمضرب.

اما عن أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، سجل سعر الطن إلى 12,800 جنيه ،وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 5%»، بمقدار 300 جنيه في الطن، ليبلغ سعر الطن 12,000 جنيها بدلًا من 12,300 جنيه في السوق المحلي

ونشرت الجريدة الرسمية منتصف الشهر الجاري قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس الماضي ، والذي نص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض ، والذي نص علي أن يباع سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» لا يزيد على 12 جنيهًا بكافة المحافظات

كانت غرفة صناعة الحبوب ، قد توقعت منذ أسابيع الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض ، على ان يتم توريد حوالي 25% من انتاج الفلاحين لصالح وزارة التموين

وتستهدف وزارة التموين توريد 1.5مليون طن أرز شعير لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه في السوق المحلي.