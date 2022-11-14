أسعار الأرز اليوم الإثنين 14-11-2022.. ارتفاع المعروض واستقرار الطلب

شهدت أسعار الأرز اليوم في مصر 14-11-2022 استقرارا متواصلا على مدار اليوم ، في ظل قيام الدولة ممثله بوزارة التموين بضخ كميات كبيرة من السلعة الضرورية لدي المصريين والعمل على احكام الرقابة على المحال والسلاسل التجارية لمنع اى زيادات في الأسعار او تخزين كميات.

سعر الأرز اليوم في مصر

من جانبه قال مجدي الوليلى ، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الأرز اليوم سجلت حوالى 8800 جنيه للطن لدي المضارب للارز الشعير عريض الحبة ، فيما سجل الأرز رفيع الحبة حوالى 8300 جنيه للطن في المضارب.

وقال عضو غرفة الحبوب في تصريحات للمال أن سعر الأرز الأبيض يتراوح بين 12 – 16 ألف جنيه ، بعد تحديد تعريفة اجبارية يتم بيع الأرز ، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة .

واضاف الوليلى أن الطلب على الأرز مازال مستقرا وانتظارا من البعض لمزيد من الهبوط ، موضحا ان المعروض من السلعة متوافر ولكن ليس بكثرة خلال الفترة الحالية ما يساعد على الحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية.

وأكد أنه من الصعب توقع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، نظراً لأنها سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر استمرار موسم حصاد الأرز وزيادة نسبة الحصاد

ونفت الحكومة امس وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، مُؤكدةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية.

مُشيرة إلى توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره بالأسواق “السلاسل التجارية – محال السوبر ماركت والميني ماركت” من 12 إلى 15 جنيهاً للكيلو معبأ، ومن 11 إلى 12 جنيهاً للكيلو السائب،وان الاحتياطي من الأرز يكفي لمدة عام.