أسعار الأرز اليوم الأثنين 5-9-2022.. وتراجع سعر الطن

كشف مصدر مسئول بشعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، تراجع أسعار الأرز اليوم لصنف الشعير الأثنين 5-9-2022 ، بواقع 200 جنيه للطن في السوق المصرية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ “المال” أن أسعار الأرز اليوم الشعير انخفضت ليبلغ نحو 9600 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 9100 آلاف جنيه للطن لدى المضارب.

الأرز الشعير

فيما لا زالت أسعار الأرز الأبيض لدى مستوياتها الحالية أيضًا ليتراوح ما بين 13 – 16 ألف جنيه في المضارب، ليحافظ على مستوياته الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة والمضرب.

وقالت مصادر إن السوق يشهد استقرارا في المعروض من الأرز خلال الفترة الحالية بعد تراجع الطلب بشكل طفيف بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز وتوريد الأرز من المزارعين لوزارة التموين ، بالاضافة إلى طرح وزارة التموين لكميات من الأرز في الأسواق.

وتسود توقعات بانخفاض سعر الأرز من 10 إلى 30% نتيجة دخول الموسم الجديد وحصاد المحصول المحلى، حيث من المتوقع إنتاج كميات من الأرز الشعير هذا الموسم تتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن شعير بما يعادل حوالى من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض وأن هذه الكمية تكفى احتياجات المواطنين لمده عام.

وتزرع مصر مليونا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياها بشكل كبير ، ووفقا لغرفة إنتاح الحبوب فيصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021 .

وكان مصدر مسؤول داخل جهاز حماية المستهلك، قد أكد في تصريحات خاصة لـ “المال” أن الجهاز يراقب تطبيق تحديد سعر الأرز لدى تجار الجملة السوبر ماركت مثلما يراقب قرار الخبز.

أضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز يتابع تنفيذ القرار من خلال حملات يومية ومتالية للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الأرز وعدم وجود أي تلاعب في الأسعار.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور بما لا يزيد عن 12 جنيها للكيلو غير المعبأ و15 جنيها للكيلو المعبأ.