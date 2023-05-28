أسعار الأرز الشعير تعاود الارتفاع محليا والطن يقفز 1300 جنيه بالأسواق

ارتفعت مجددًا أسعار الأرز الشعير في الأسواق المحلية بعد انخفاضها مطلع الأسبوع الماضي بنحو 3500 جنيه للطن، لتعاود الصعود بنحو 1300 جنيه لطن الشعير والأبيض.

كشفت مصادر مسئولة في شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ”المال” أن الأسواق المحلية عاودت الصعود ليسجل الطن نحو 17.7 ألف جنيه للنوع عريض الحبة، مقارنة بنحو 16400 جنيه للطن مطلع الأسبوع المنتهي.

سعر الأرز الشعير

وأضافت المصادر أن أسعار الأرز اليوم رفيع الحبة ارتفعت أيضاً لتسجل نحو 17.3 ألف جنيه ، مقارنة بنحو 16 ألف جنيه الاسبوع الماضي ، موضحة أن انخفاض المعروض مجدداً بعد الانتهاء من طرح كميات كبيرة من الأرز الهندي ساهم في عودة الأسعار للإشتعال في السوق المحلي.

وأوضحت المصادر أن إجمالي ارتفاعات أسعار الأرز الشعير تتجاوز 7% على الرغم من بدء موسم زراعة الأرز منذ أيام لكن المعروض من الأرز منخفض مقارنة بالطلب عليه من التجار والمضارب .

وأوضحت أن بعض الشركات والمستوردين قاموا بضخ كميات من الأرز الأبيض المستورد في الأسواق خلال فترة عيد الفطر لتغطية الطلب ما ساهم في استقرار المعروض والأسعار نهاية شهر رمضان المنتهي ، لافتة إلى أن الكميات لا تتجاوز 50 ألف طن من الأرز الأبيض.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن سعر الأرز الأبيض ارتفع بنحو 1500 جنيهاً للطن في الأسواق أيضاً خلال ليتراوح سعر الطن مابين24.5 إلى 28 ألف جنيه للطن وفقاً لنوع الحبة والمضرب ، فيما يقترب الكيلو للمستهلك من مستويات 28- 31 جنيهاً للأرز عريض الحبة وما بين 26-28 جنيهاً للكيلو رفيع الحبة.

وحددت الحكومة، المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالى بـ 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.