أسعار الأرز الشعير اليوم 22-11-2022.. والتموين تشدد الرقابة وتزيد المعروض

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 22-11-2022 استقرارا متواصلا على مدار الاسبوع الجاري ، وسط تذبذب السعر خلال الشهر الجاري بالرغم من استمرار موسم حصاد الأرز، منذ نهاية اغسطس الماضي ، بالتزامن مع انخفاض المعروض من الأرز في السوق المحلي.

وقال مصدر مسئول في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، إن السوق يشهد تذبذب في مستويات العرض والطلب ، وسط ثبات أسعار الأرز الشعير اليوم ليبلغ الطن نحو 9500 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 8800 جنيه للطن لدى المضارب.

سعر الأرز

فيما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض ما بين 15 – 18 ألف جنيه للمستهلك، بعد الأسعار الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة.

وقال عضو شعبة الأرز أن وزارة التموين تسعي للعمل على زيادة المعروض في الأسواق للحفاظ على أسعار الأرز اليوم ، بالتزامن مع بدء المزارعين لتوريد كميات تصل إلى 25% من انتاج كل فدان ، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ مازال متدني

وقامت وزارة التموين بإخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏لهذا الإخطار، حيث يتضمن الإخطار بيانات اسم صاحب المخزن أو المضرب أو الشركة أو المزارع وكمية الأرز المخزنة لديه سواء كان أرز شعير أو أرز أبيض، كذلك إذا كان الأرز سائب أو معبأ وأن يقر الشخص بأن كافة البيانات المدونة بنموذج الأخطار صحيحة.

وأعطت وزارة التموين والتجارة الداخلية الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ يوم 19 نوفمبر الجارى للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية مع إلزام حائزى الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور.

وأكدت الوزارة في بيان لها ا أن الكميات التى سيتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام.

كما تضم العقوبة توقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر مع حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى.

واوضحت الوزارة على ضرورة إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة “بيانات الشركة، الوزن، ‏مصدر الأرز، نوع الأرز “فاخر أو عادى، حبة الأرز ‏‏”عريض أو رفيع، نسبة الكسر، تاريخ التعبئة، مدة ‏الصلاحية ” أيضا إلزام جميع المحال التى يكون فى ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور بالإعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.