أسعار الأرز الشعير اليوم 17-10-2022 .. والطن يرتفع 200 جنيه بالأسواق

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين 17-10-2022، صعودًا جديدًا بواقع 200 جنيه للطن في السوق المحلية، على خلفية مواصلة الطلب مستوياته الحالية، مع تباطؤ حصاد الأرز من البعض في عدة محافظات، بالتزامن مع حملات من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك على التجار لضبط الأسواق.

وعلمت “المال” من مصادر مطلعة في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الأرز الشعير اليوم سجلت نحو 9200 جنيه للطن عريض الحبة في المضارب، مقابل 8400 جنيه للطن رفيع الحبة خلال اليوم، بعد انخفاضه نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الأرز الشعير

وتوقعت احتمالية هبوط الأسعار مجددًا خلال الأيام المقبلة، حال استمرار موسم حصاد الأرز واستمرار حملات الأجهزة الرقابية على الأسواق والفلاحين، ليتم توريد 25% من المحصول لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضافت أن تطبيق الأسعار الجبرية لبيع أسعار الأرز اليوم بواقع 12 جنيهًا للكيلو السائب، وحوالي 15 جنيهًا للكيلو المعبأ مع وضع عقوبات قوية للمخالفين، أسهم في استقرار الأسعار بالأسواق لصالح المستهلك النهائي.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت، أغسطس الماضي، فرض قواعد لتوريد المزارعين لنحو 25% من المساحة المزروعة إلى الوزارة؛ لمحاولة ضبط الأسواق، مع تخزين تلك الكميات في المضارب والمخازن التابعة للوزارة.

ووفقًا للقرار سيكون المزارعون مجبورين على توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الإستراتيجية.

وأضافت المصادر أن أسعار الأرز اليوم الأبيض تتراوح حاليًّا من 13-16 جنيهًا للكيلو جنيهًا، وفقًا لنوع الحبة والمنطقة وإذا ما كان سائبًا أم معبأ في الأسواق للمستهلك النهائية، بالتزامن مع استقرار الطلب.

وكانت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات قد توقعت الوصول بكميات الأرز الشعير، هذا الموسم، لتتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن شعير، بما يعادل حوالى من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وأن هذه الكمية تكفي احتياجات المواطنين لمدة عام.

وتزرع مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياهًا بشكل كبير، ووفقًا لغرفة إنتاح الحبوب، يصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021.