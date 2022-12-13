أسعار الأرز الشعير اليوم 13-12-2022.. الطن يتراجع 300 جنيه

انخفضت أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 13-12-2022، بواقع 300 جنيه للطن خلال التداولات في السوق المحلية، على خلفية مواصلة الطلب مستوياته الحالية.

وكشف مصدر مسئول في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات لـ”المال” عن هبوط أسعار الأرز الشعير ليسجل نحو 11.1 ألف جنيه للطن عريض الحبة، مقابل نحو 10.8 ألف جنيه للطن رفيع الحبة.

يذكر أن الدكتور على مصيلحي وزير التموين، قد أصدر قرارا بتنظيم تداول الأرز والشعير المحلي، ونشرت وزارة التموين سيارات لبيع الأرز للمواطنين وبلغ سعر شيكارة الأرز 25 كيلوجرامًا 300 جنيه.

وأوضح المصدر أن موسم حصاد الأرز انتهى من أيام ، متوقعا احتمالية هبوط الأسعار مجددًا خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء موسم حصاد الأرز واستمرار حملات الأجهزة الرقابية على الأسواق والفلاحين، ليتم توريد 25% من المحصول لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وبخصوص أسعار الأرز في السلاسل التجارية، فقد تم الاتفاق على أن يسمح للسلاسل التجارية بالتقدم بطلبات للحصول على الأرز من وزارة التموين، حيث سيتم توفير الأرز 5% كسر للسلاسل التجارية بـ14 جنيها ويباع للمواطنين بـ15 جنيها للكيلو، وهو ما تم التعاقد عليه وسيبدأ توفيره والعمل اليوم.

وكذلك حددت وزارة التموين أسعار الأزر نسبة 3% كسر، والمعالج بالزيت، حيث تم السماح لبعض العلامات التجارية بسعر 16.5 جنيه للكيلو.

وأعلن أمس وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن أزمة ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق جاءت من التجار المضاربين الذين لا يمتلكون سجلا تجاريا أو سجلا صناعيا.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه تم التعاقد مع 199 مضربا في مناطق إنتاج الأرز لضرب 50% من المحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية و50% للقطاع الخاص، على أن يكون تسعير الأرز بين 12 جنيها وحتى 15 جنيها ساهم في ضبط الأسعار ولولا ذلك لوصلت إلى معدلات مرتفعة.

وأضافت المصادر أن أسعار الأرز اليوم الأبيض تتراوح حاليًّا من 15-18 جنيهًا للكيلو ، وفقًا لنوع الحبة والمنطقة وإذا ما كان سائبًا أم معبأ في الأسواق للمستهلك النهائية، بالتزامن مع استقرار الطلب.

وكانت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات قد توقعت الوصول بكميات الأرز الشعير، هذا الموسم، لتتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن شعير، بما يعادل حوالى من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وأن هذه الكمية تكفي احتياجات المواطنين لمدة عام.