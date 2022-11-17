تباينت أسعار الأرز الشعير اليوم في كفر الشيخ اليوم الخميس 17-11-2022، حيث سجل الأرز الشعير عريض الحبة 9800 جنيه للطن بالسوق المحلي، بينما سجل الأرز الشعير رفيع الحبة 9500 جنيه للطن مقابل 10100 جنيه للأرز الشعير عريض الحبة قبل يومين.

أسعار الأرز الشعير اليوم

كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بضبط الأسواق وتجريم تخزين الأرز أو محاولة زيادة أسعاره عن المعلن بالتزامن مع استمرار موسم حصاد الأرز.

ومن جانبه ثمن حسين أبو صدام نقيب الفلاحين تدخلات الحكومة للرقابة علي سوق الأرز لمنع احتكاره، بعد اعتباره سلعة استراتيجية.

وأشار أبو صدام أن هناك شبهة احتكار من قبل التجار لسلعة الأرز وهو ما دفعت أسعاره للجنون خلال الفترة الماضية.

أسعار الأرز الشعير

ولفت نقيب الفلاحين أنه لا يوجد مبرر لوجود ارتفاعا قياسيا فى سعر الأرز بالأسواق، خاصة أنه سلعة قابلة للتخزين لفترات طويلة، موضحا أننا نزرع من الأرز ما يكفينا للاحتياجات المحلية فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي لترشيد استهلاك المياه.

يذكر أن متوسط إنتاج الأرز الشعير 5.5 مليون طن سنويا، كما ينتج منها أرز أبيض ليصل إلى 3.5 مليون طن، كما يتم زراعة حوالى مليون و750 ألف فدان طبقا لمقننات الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري.

أسعار الأرز

وناشد أبو صدام بضرورة التوسع فى زراعة الأرز بسبب زيادة الاستهلاك له بعد ارتفاع أسعار بدائله والزيادة السكانية الراهنة.

كان مجلس الوزراء على قد وافق علي مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، وذلك في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018، ووبموجب هذا القرار إنه يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفاء الأرز أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وبموجب القرار أصبح حائزي الأرز لغير الاستخدام الشخصي سواء المنتجين والموردين أو الموزعين والبائعين ومن في حكمهم عليهم إخطار المديريات المختصة في جميع أنحاء الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وكذلك الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يحددها قرار من وزير التموين.