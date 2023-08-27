أسعار الأرز الأسيوي تصل لأعلى مستوى لها خلال 15 عاما بعد فرض ضريبة على الصادرات الهندية

أقرت الهند مزيداً من القيود على صادرات الأرز، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطاً على الإمدادات العالمية للحبوب.

وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20% بأثر فوري، بحسب بيان وزارة المالية في وقت متأخر الجمعة.

أسعار الأرز

ويذكر أن الهند هي أكبر مُصدر للأرز في العالم، وفرضت الهند قيوداُ سابقة على صادرات جميع الأنواع غير الأرز البسمتي بما يقارب 80% من إجمالي صادراتها من الأرز، وتبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية حوالي 40%.

وفي أعقاب القرار ارتفعت أسعار الأرز الأسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال 15 عاماً، أوائل أغسطس الجاري.

وتتماشى تدابير الهند الحمائية الأخيرة مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.