أسعار الأرانب اليوم الخميس فى السوق المحلية

انخفضت أسعار الأرانب اليوم فى السوق المحلية بنحو 10 جنيهات لتبدأ من 58 إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب ما أكده أصحاب محلات دواجن بمنطقة الهرم لـ “المال”، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ودارت أسعارالدواجن البيضاء حول 39 و41 جنيهًا للكيلو للمستهلك، واستقرت أسعار البط اليوم عند 50 و65 جنيهًا للكيلو، وبلغ كيلو الأوراك 43 جنيهًا.

ويبدأ سعر كيلو البانيه من 85 إلى 90 جنيهًا – باختلاف المنطقة، واستقرت أسعار الرومى عند 55 و65 جنيها للكيلو.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.