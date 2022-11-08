أسعار الأرانب اليوم الثلاثاء فى السوق المحلية

تراوحت أسعار الأرانب اليوم فى السوق المحلية بين 75 و85 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب ما أكده أصحاب محلات دواجن بمنطقة الهرم، لـ”المال”، واستقرت أسعار الرومى عند 55 و65 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعارالدواجن البيضاء بين 41 و42 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ودارت أسعار البط اليوم حول 50 و65 جنيهًا للكيلو، وبلغ كيلو الأوراك 44 جنيهًا، ويبدأ سعر كيلو البانيه من 85 إلى 90 جنيهًا- باختلاف المنطقة.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلي السنوي من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.