شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023، ثباتا في جميع أسعار الخشب والأبلاكاشات باختلاف تخانتها في محافظات الجمهورية نتيجة توافر كميات كبيرة في السوق المحلية مما أدى إلى ثبات سعرها وبدء ارتفاع الإقبال تدريجيا على الشراء من قبل المستهلكين في كافة المحافظات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية كونهما أكبر المحافظات المستوردة للأخشاب من الخارج، إن متر الخشب البياض ثبت سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي ثبت سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

أما أسعار الأبلاكاشات شهدت ثباتا في الأسعار إذ سجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 استقر سعره على 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الفترة الماضية.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 115 جنيها مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي ثبت سعره على 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

من جانبهم، أكد عدد من تجار الأخشاب، أن حركة الإقبال على الشراء ارتفعت إلى 60% مقابل 50% أول أمس الثلاثاء نتيجة إقبال المواطنين على عملية الشراء في مختلف المحافظات، لافتين إلى أن ثبات السعر واستقراره يساعد على إقبال المواطنين على الشراء وعدم تخوفهم من تخزين كميات منها.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن كافة تخانات الأخشاب والأبلاكاشات بمختلف أنواعها متوافرة بكميات كبيرة لدى التجار في الإسكندرية ودمياط نتيجة استيراد كميات كبيرة منها مطلع الشهر الجاري مما دفعهم إلى عدم تحريك السعر لعدم ركودها في الأسواق والعمل على العرض والطلب في السوق.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

وأشاروا إلى أن المخازن التابعة للتجار بها كميات كبيرة من الأخشاب تم استرادها ولم يتم إضافة عليها أي زيادة حرصا من التجار على تسهيل حركة البيع والشراء، لافتين إلى أنه في حالة تحريك السعر تتراجع مباشرة عملية الإقبال على الشراء.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

وأشارو إلى أن الأبلاكاشات والأخشاب الرفعية تأتي في مقدمة المصنعين الذين يقبلون على عملية الشراء خاصة الملتزمين بتوريد كميات من الأخشاب المصنعة يقومون بشراء الأخشاب والأبلاكاشات فقط، لافتين إلى أن ارتفاع سعر السولار أثر على نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

وأكد التجار أنه ليس هناك أي تحريك في الأسعار الفترة المقبلة نتيجة توافر كميات كبيرة في الأسواق من الأبلاكاشات والأخشاب بمختلف أنواعها، إذ أن الإقبال في الوقت الحالي على الأخشاب المستخدمة في صناعة الموبليا وتحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.