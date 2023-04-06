أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.. استقرار الأسعار وتراجع الإقبال

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023، استقرارا في أسعار الأخشاب والأبلاكاشات بكافة أنواعها بعد ارتفاعها مطلع الأسبوع الجاري بزيادة قدرها 500 جنيه على جميع أنواع الخشب التخانات والرفايع، ومن 10 إلى 15 جنيها زيادة على جميع أنواع الأبلاكاشات وسط تراجع الإقبال من المستهلكين على الشراء في الأسواق بعد الزيادة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

أكد عدد من تجار الأخشاب أن سعر متر الخشب البياض في مصر اليوم الخميس 6-4-2023، استقر على 11 ألف جنيهامقابل 10 آلاف و500 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

وأضاف التجار أن سعر متر الخشب السويد شهد استقرارا في سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألفا و500 جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت استقرارا في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي مصنع «8» 215 جنيها مقابل 205 جنيهات الأسبوع الماضي، ومصنع 51 ثبت سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

ونوه التجار أن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الأسبوع الجاري، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

أفاد التجار أن هناك استقرارا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي على 105 جنيهات مقابل 95 جنيها الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

على جانب آخر، أكد التجار أن عملية الإقبال على شراء الأخشاب والأبلاكاشات بدأت تتراجع بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها الأخشاب مطلع الأسبوع الجاري، لافتين إلى أن نسبة الإقبال في الوقت الحالي بلغت 50% مقابل من 60 إلى 70% قبل عملية الزيادة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

وتوقع التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، استقرار الأسعار الفترة المقبلة وعدم تحريكها نتيجة الركود التي تشهده الأسواق، لافتين إلى أن عملية الزيادة تتوقف على ارتفاع الإقبال من المواطنين على شراء الأخشاب والأبلاكاشات في السوق المحلية.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

وأشار التجار إلى أن الزيادة الأخيرة ناتجة عن تحريك سعر الفائدة وعدم استقرار الدولار أمام الجنيه المصري نظرا لأنه يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وبالتالي تحريك المركزي للفائدة أثر على عملية الاستيراد وتم إضافة تلك الزيادة على الأسعار.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

وأثرت الزيادة على عملية الإقبال لشراء الأخشاب خاصة أن شهر رمضان يعد موسما للإقبال على شراء أخشاب الأثاث تخانات 1 بوصة و1.5 بوصة والأبلاكاشات الفايبر والسه المستخدمة في تصنيع الموبليا إذ تعد نسبة الإقبال متوسطة، وفقا لـ«التجار».

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.