أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.. ارتفاع السعر وتراجع الإقبال

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023،ارتفاعا في سعر الخشب السويد والبياض بقيمة 1000 جنيها على المتر الواحد وسط تراجع الإقبال من المواطنين على الشراء في مختلف محافظات الجمهور نتيجة عدم استقرار السعر وتحريكه من فترة لأخرى.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية كونهما أكبر المحافظات في مصر المستورة للأخشاب من الخارج، إن متر الخشب البياض مكعب بلغ سعره 12 ألف جنيه مقابل 11 ألف جنيها الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ارتفع سعره إلى 14 ألف جنيه مقابل 13 ألف جنيها الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

وأشار التجار إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار الأبلاكاشات بكافة أنواعها من 5 إلى 10 جنيهات على اللوح الواحد ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 بلغ سعره 215 جنيها مقابل 210 جنيه، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيه لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي بلغ سعره 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيه، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي 115 جنيهات مقابل 105 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 140 جنيه مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

أكد عدد من تجار الأخشاب أن تحريك أسعار الأخشاب يرجع إلى بدء استيراد التجار للأخشاب من الخارج بالأسعار الجديدة للدولار في الأسواق والبنوك، لافتة إلى أن بعض الشوادر لا يوجد بها بضائع نتيجة انتهاء التجار من بيعها قبل نهاية شهر رمضان بالأسعار القديمة التي تم تحريكها مطلع الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك تراجعا في إقبال المواطنين على شراء الأخشاب والأبلاكاشات بكافة أنواعها منذ تحريك السعر أمس الأربعاء في كافة شوادر الأخشاب بالمحافظات المختلفة، إذ يتسبب عدم استقرار السعر وتحريكه من فترة لأخرى في تراجع الإقبال تخوفا من انخفاض السعر مرة أخرى.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

وأشاروا إلى أن بعض الشوادر لا تزال مغلقة نتيجة إجازة عيد الفطر وبالتالي مع بدء فتح باقي الشوادر مطلع الأسبوع المقبل سيتم البيع بالأسعار الجديدة التي أعلنها كافة التجار في المحافظات المختلفة، لافتة إلى أن كبار تجار الأخشاب في مصر الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأخشاب مخازنهم فارغة تماما ويبدأون في عملية الاستيراد الأيام القليلة المقبلة إذ يتم إضافة تكاليف ارتفاع الاستيراد على المصنعين وأصحاب الورش.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.