أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.. ضعف الإقبال

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023 شهدت ثباتًا في الأسعار بجميع أنواعها، بعد ارتفاعها مطلع الشهر الحالي، وسط إقبال متراجع من المستهلكين على الشراء في المحافظات المختلفة نظرًا لإغلاق الوِرش والشوادر في أسبوع إجازة عيد الفطر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب إن سعر متر الخشب البياض مكعب ثبت على 11 ألف جنيه، مقابل 10 آلاف و500 جنيه، الشهر الماضي، بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر، على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 13 ألف جنيه، مقابل 12 ألفًا و500 جنيه، على حسب الخامات والتخانات، بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد، باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كل أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت ثباتًا في السعر، ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 215 جنيهًا، مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 استقر سعره على 210 جنيهات، مقابل 205 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12، مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 420 جنيهًا مقابل 390 جنيهًا، بزيادة قدرها 30 جنيهًا تم إضافتها مطلع الشهر الحالي، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

وأفاد التجار بأن هناك استقرارا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليصل سعره إلى 105 جنيهات، مقابل 95 جنيهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات،

بينما استقر سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا، مقابل 620.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

على جانب آخر، أكد عدد من تجار الأخشاب أن كل شوادر الأخشاب في مصر تبدأ فتح أبوابها أمام المصنّعين بشكل عام، بداية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء اسبوع إجازة العيد، لافتين إلى أن بعض الشوادر فتحت أبوابها منذ يومين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

وأضاف التجار، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن نسبة الإقبال على الشراء الأخشاب الخام والأبلاكاتشات تراجعت نهائيًّا، لكن الإقبال ارتفع على الأثاث الجاهز وغرف النوم في محافظتي دمياط والإسكندرية.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23%، مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

وتوقع التجار ثبات الأسعار، الفترة المقبلة؛ نتيجة عدم الطلب على الأخشاب، خاصة بعد عيد الفطر، إذ يعدّ شهر رمضان من أكثر الشهور في العام التي تشهد فيها الأخشاب إقبالًا كثيفًا مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وعدم استقرارها على مدار الشهر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.