أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.. تراجع الأسعار

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 25-5-2023، استقرارا في كافة الأسعار بعد تحريكها مطلع الشهر الجاري بزيادة قدرها من 500 إلى 1000 جنيه على المتر الواحد ومن 5 إلى 10 جنيهات للوح الأبلاكاشات، وسط توقعات من التجار بتراجع الأسعار مطلع الأسبوع الجاري بقيمة الزيادة الأخيرة مما أدى إلى ضعف الإقبال على الشراء.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب، إن متر الخشب البياض استقر سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد استقر سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي استقر سعره 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» على 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 ثبت سعره على 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره على 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي استقر سعره على 115 جنيها مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 استقر سعره على 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

توقع عددا من تجار الأخشاب في محافظتي الإسكندرية ودمياط تراجع السعر مطلع الأسبوع المقبل، نتيجة استيراد كميات كبيرة من الأخشاب وتواجدها في مخازن التجار دون إقبال من المواطنين على الشراء، لافتين إلى أن التراجع يتراوح من 500 إلى 1000 جنيها على المتر الواحد بالإضافة إلى تراجع من 5 إلى 10 جنيهات على الأبلاكاشات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

أضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة الإقبال على شراء الأخشاب والأثاث في الوقت الحالي بلغت 50%، لافتين إلى أن المخازن التابعة للتجار بها كميات كبيرة من الأخشاب تم استيرادها مطلع الأسبوع الجاري وبالرغم من ذلك ليس هناك إقبال عليها تخوفا من تراجع السعر الأسبوع المقبل.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

وأشارو إلى أن المصنعين الملتزمين بتوريد كميات من الأخشاب المصنعة هم من يقومون بشراء الأخشاب والأبلاكاشات فقط، لافتين إلى أن الموانئ استقبلت الأسبوع الماضي كميات كبيرة من الأخشاب والأبلاكاشات بتخانات مختلفة مما أدى إلى توافرها في الأسواق أمام المصنعين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

وأضافوا أن ارتفاع سعر السولار أثر على نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة إذ يتم إضافة الزيادة الأخيرة بالنسبة للسولار على المصنعين بزيادة مختلفة ومتفاوتة على حسب المحافظة والمسافات التي تقطعها السيارات من الموانئ حتى الوصول إليهم.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.