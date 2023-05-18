أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.. استقرار الأسعار

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023، استقرارا في الأسعار بعد ثباتها أول أمس الثلاثاء، وإقبال مرتفع من المواطنين على الشراء بعد استقرار السعر في المحافظات المختلفة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في دمياط والإسكندرية، إن متر الخشب البياض استقر سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألف جنيه الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد استقر سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي استقر سعره 13 ألف جنيها مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات استقرت ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 استقر سعره على 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي استقر سعره على 115 جنيه مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 استقر سعره 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

أكد عددا من تجار الأخشاب، أن أسعار الأخشاب والأبلاكاتشات استقرت أمس الأربعاء مما أدى إلى إقبال كبير من المصنعين على عملية الشراء في المحافظات المختلفة، لافتين إلى أن الموانئ استقبلت الأيام الماضية كميات كبيرة من الأخشاب بكافة تخاناتها وأنواعها وتوفرت في الأسواق بكميات مختلفة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

أضافوا التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الإقبال على الأخشاب أعلى من الإقبال على الأبلاكاشات إذ تحتل الأخشاب تحديدا التخانات المرتبة الأولى بالنسبة للمصنعين، لافتين إلى أن نسبة الإقبال على الشراء فوق المتوسط خلال الساعات الماضية بعد استقرار الأسعار.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر السولار سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة وبالتالي يتم إضافة الزيادة الأخيرة بالنسبة للسولار على المصنعين بزيادة مختلفة ومتفاوتة على حسب المحافظة والمسافات التي تقطعها السيارات من الموانئ حتى الوصول إليهم.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

وأشاروا إلى أن كبار تجار الأخشاب في مصر قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأخشاب خلال الأيام الماضية إذ يتم إضافة تكاليف ارتفاع الاستيراد على المصنعين وأصحاب الورش.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 18-5-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.