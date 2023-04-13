أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023.. إقبال مرتفع من المستهلكين

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023، شهدت استقرارا تاما في كافة أنواعها بعد ارتفاعها مطلع الشهر الجاري بزيادة قدرها 500 جنيه على جميع أنواع الخشب التخانات والرفايع، وسط إقبال مرتفع من المستهلكين على الشراء في الأسواق بعد الزيادة الأخيرة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

أكد عددا من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، أن سعر متر الخشب البياض استقر على 11 ألف جنيها مقابل 10 آلاف و500 جنيه الشهر الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

وأضاف التجار أن سعر متر الخشب السويد استقر على 13 ألف جنيها مقابل 12 ألفا و500 جنيه نهاية الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات استقرت في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي مصنع «8» 215 جنيها مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 استقر سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

ونوه التجار أن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

أفاد التجار أن هناك استقرارا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي على 105 جنيهات مقابل 95 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

على جانب آخر، توقع عددا من تجار الأخشاب استقرار السعر الفترة المقبلة وعدم تحرك السعر نتيجة الإجازات التي تبدأ فيها شوادر الأخشاب نهاية الأسبوع المقبل تزامنا مع قدوم عيد الفطر المبارك، لافتين إلى أن المصنعين انتهوا من تخزين الكميات المطلوبة لهم من الأخشاب نهاية الأسبوع الأخشاب مما تسبب في ارتفاع الإقبال على الأخشاب بالرغم من ارتفاعها مطلع الشهر الجاري.

وارتفع الإقبال على شراء الأخشاب بكافة أنواعها التخانات والرفايع والأبلاكاشات مطلع الأسبوع الجاري إذ وصلت النسبة في الوقت الحالي حوالي 70% مقابل 50% قبل الزيادة، وفقا لتصريحات التجار لـ«المال».

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

وأشار التجار إلى أن شهر رمضان يعد موسما للإقبال على شراء أخشاب الأثاث تخانات 1 بوصة و1.5 بوصة والأبلاكاشات الفايبر والسه المستخدمة في تصنيع الموبليا نظرا لكثرة الأفراح بعد انتهاء الشهر، لافتين إلى أن الإقبال على الشراء لا يتعلق بارتفاع أو انخفاض السعر لكن نهاية شهر رمضان كل عام تشهد الأخشاب إقبالا كثيفا نتيجة كثرة الأفراح وإغلاق الشوادر التي تستمر لمدة أسبوع كاملا بسبب عيد الفطر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.