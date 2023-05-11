أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 11-5-2023.. استقرار السعر وإقبال متوسط

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 11-5-2023، شهدت استقرارًا في أسعار الخشب السويد والبياض، بعد ارتفاعها، نهاية الأسبوع الماضي، بقيمة 1000 جنيه على المتر الواحد، وسط إقبال متوسط من المواطنين على الشراء في مختلف محافظات الجمهورية.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 11-5-2023

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، إن متر الخشب البياض مكعب استقر سعره على 12 ألف جنيه، مقابل 11 ألف جنيه، الشهر الماضي، بزيادة 1000 جنيه للمتر، على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد استقر سعره على 14 ألف جنيه، مقابل 13 ألف جنيه، الشهر الماضي، على حسب الخامات والتخانات، بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد، باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم

وأشار التجار إلى أن هناك استقرارًا في أسعار الأبلاكاشات بكل أنواعها من 5 إلى 10 جنيهات على اللوح الواحد، ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 225 جنيهًا، مقابل 215 جنيهًا، ومصنع 51 استقرار سعره 215 جنيهًا، مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش 180 جنيهًا لمصنع 12، مقابل 170 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره عند 430 جنيهًا، مقابل 420 جنيهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للوح، مقابل 900 جنيه، الشهر الماضي.

وأفاد التجار بأن لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي استقر سعره على 115 جنيهًا، مقابل 105 جنيهات، بزيادة قدرها 10 جنيهات، ولوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 استقر سعره على 140 جنيهًا، مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا، مقابل 630.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

وتوقع عدد من تجار الأخشاب ارتفاع أسعار الأخشاب، الفترة المقبلة، نتيجة عدم استقرار سعر الدولار والذي يشهد ارتفاعًا مستمرًّا، لافتين إلى أنه من المزمع تطبيق تلك الزيادة، منتصف الأسبوع المقبل، خاصة في ظل عدم توافر الأخشاب في الموانئ بكميات كبيرة.

ولفت التجار إلى أن الأخشاب متواجدة في الموانئ، لكنها بكميات منخفضة، لذا يحاول التجار استيرادها من الخارج بالأسعار الجديدة للدولار.

وأضاف التجار، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن حركة الإقبال متوسطة تزامنًا مع فتح كل شوادر الأخشاب في مصر أبوابها أمام المصنّعين، بداية الأسبوع الحالي، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، لافتين إلى أن الإقبال على الأخشاب أعلى من الإقبال على الأبلاكاشات، إذ تحتل الأخشاب تحديدًا التخانات المرتبة الأولى، بالنسبة للمصنّعين.

وأشاروا إلى أن تحريك سعر السولار يتسبب في ارتفاع الأسعار، الفترة المقبلة؛ نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة، ومن ثم تتم إضافة الزيادة الأخيرة بالنسبة للسولار على المصنّعين بزيادة مختلفة ومتفاوتة على حسب المحافظة والمسافات التي تقطعها السيارات من الموانئ حتى الوصول إليهم.

ولفتوا إلى أن كبار تجار الأخشاب في مصر الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأخشاب مخازنهم فارغة تمامًا ويبدأون عملية الاستيراد الأيام القليلة المقبلة، إذ يتم إضافة تكاليف ارتفاع الاستيراد على المصنّعين وأصحاب الورش.

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23%، مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.