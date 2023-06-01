أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.. ثبات السعر وإقبال متوسط

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023 ثباتا في الأسعار بمختلف محافظات الجمهورية نتيجة استيراد كميات كبيرة من الأخشاب بكافة أنواعها مما أدى إلى ثبات السعر وسط إقبال متوسط على الشراء في كل المحافظات من قبل المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، إن متر الخشب البياض ثبت سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي ثبت سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

أما أسعار الأبلاكاشات فسجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 ثبت سعره على 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 115 جنيها مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي ثبت سعره على 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

من جانبهم، أكد عددا من تجار الأخشاب في دمياط والإسكندرية، أنه تم استيراد كميات كبيرة من الأخشاب بختلف التخانات المطلوبة للمصنعين خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى ثبات السعر وعدم ارتفاعه كما توقع البعض منهم، لافتا إلى أن عملية الإقبال على الشراء متوسطة إذ تبلغ في الوقت الحالي 50% على كافة الأنواع.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المخازن التابعة للتجار بها كميات كبيرة من الأخشاب تم استرادها خلال الأيام الماضية، لافتين إلى أن عملية الاستيراد الأخيرة لم يتم إضافة عليها أي زيادة حرصا من التجار على تسهيل حركة البيع والشراء وعدم حدوث أي ركود في سوق الأخشاب بمختلف المحافظات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

وأشارو إلى أن الأخشاب التخانات تأتي في مقدمة المصنعين الذين يقبلون على شراء الأخشاب خاصة الملتزمين بتوريد كميات من الأخشاب المصنعة يقومون بشراء الأخشاب والأبلاكاشات فقط، لافتين إلى أن ارتفاع سعر السولار أثر على نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

ولفتوا إلى أنه تم إضافة الزيادة الأخيرة بالنسبة للسولار على المصنعين بزيادة مختلفة ومتفاوتة على حسب المحافظة والمسافات التي تقطعها السيارات من الموانئ حتى الوصول إليهم.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.