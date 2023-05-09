أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.. استقرار الأسعار

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023، استقرارا في أسعار الخشب السويد والبياض بعد ارتفاعها نهاية الأسبوع الماضي بقيمة 1000 جنيه على المتر الواحد وسط إقبال متوسط من المواطنين على الشراء في مختلف محافظات الجمهورية.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، إن متر الخشب البياض مكعب استقر سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألف جنيه الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد استقر سعره على 14 ألف جنيه مقابل 13 ألف جنيه الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

وأشار التجار إلى أن هناك استقرارا في أسعار الأبلاكاشات بكل أنواعها من 5 إلى 10 جنيهات على اللوح الواحد ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 استقرار سعره 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي استقر سعره على 115 جنيه مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 استقر سعره على 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

توقع عددا من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية ارتفاع أسعار الأخشاب الفترة المقبلة نتيجة عدم استقرار سعر الدولار والارتفاع المستمر الذي يشهده، لافتين إلى أن الأخشاب متواجدة في الموانئ لكنها بكميات منخفضة لذا يحاول التجار استيرادها من الخارج بالأسعار الجديدة للدولار.

أضافوا التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حركة الإقبال متوسطة تزامنا مع فتح كافة شوادر الأخشاب في مصر أبوابها أمام المصنعين بداية الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، لافتين إلى أن الإقبال على الأخشاب أعلى من الإقبال على الأبلاكاشات إذ تحتل الأخشاب تحديدا التخانات المرتبة الأولى بالنسبة للمصنعين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

وأشاروا إلى أن تحريك سعر السولار يتسبب في ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة ،وبالتالي يتم إضافة الزيادة الأخيرة بالنسبة للسولار على المصنعين بزيادة مختلفة ومتفاوتة على حسب المحافظة والمسافات التي تقطعها السيارات من الموانئ حتى الوصول إليهم.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

وأشاروا إلى أن كبار تجار الأخشاب في مصر الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأخشاب مخازنهم فارغة تماما ويبدأون في عملية الاستيراد الأيام القليلة المقبلة إذ يتم إضافة تكاليف ارتفاع الاستيراد على المصنعين وأصحاب الورش.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.