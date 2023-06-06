أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023.. ثبات السعر

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023 ثباتا في جميع أسعار الخشب والأبلاكاشات باختلاف تخانتها في محافظات الجمهورية نتيجة توافر كميات كبيرة في السوق المحلية مما أدى إلى ثبات سعرها وسط إقبال متوسط على الشراء من قبل المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023

قال عدد من تجار الأخشاب، إن متر الخشب البياض ثبت سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي ثبت سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023

أما أسعار الأبلاكاشات شهدت ثباتا في الأسعار إذ سجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 استقر سعره على 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الفترة الماضية.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 4-6-2023

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 115 جنيها مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي ثبت سعره على 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023

من جانبهم، أكد عدد من تجار الأخشاب، أن ثبات سعر الأخشاب والأبلاكاشات بمختلف التخانات والأنواع نتيجة توافرها بكميات كبيرة لدى التجار في الإسكندرية ودمياط، إذ قاموا باستيراد كميات كبيرة منها مطلع الشهر الجاري مما دفعهم إلى عدم تحريك السعر لعدم ركودها في الأسواق.

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الإقبال على عملية الشراء متوسطة، إذ بلغت نسبتها في الوقت الحالي 50% بالرغم من استقرار أسعار الأخشاب وطرح كميات كبيرة منها في الشوادر والمحال المخصصة لبيع الأخشاب بالمحافظات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023

وأشاروا إلى أن المخازن التابعة للتجار بها كميات كبيرة من الأخشاب تم استرادها ولم يتم إضافة عليها أي زيادة حرصا من التجار على تسهيل حركة البيع والشراء، لافتين إلى أنه في حالة تحريك السعر تتراجع مباشرة عملية الإقبال على الشراء.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023

وأشارو إلى أن الأبلاكاشات والأخشاب الرفعية تأتي في مقدمة المصنعين الذين يقبلون على عملية الشراء خاصة الملتزمين بتوريد كميات من الأخشاب المصنعة يقومون بشراء الأخشاب والأبلاكاشات فقط، لافتين إلى أن ارتفاع سعر السولار أثر على نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة.

وأكد التجار أنه ليس هناك أي تحريك في الأسعار الفترة المقبلة نتيجة توافر كميات كبيرة في الأسواق من الأبلاكاشات والأخشاب بمختلف أنواعها، إذ أن الإقبال في الوقت الحالي على الأخشاب المستخدمة في صناعة الموبليا وتحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.