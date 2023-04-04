أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023.. ثبات السعر وتراجع الإقبال

ثبتت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023، بعد ارتفاعها أمس الأول الأحد بزيادة قدرها 500 جنيه على جميع أنواع الخشب التخانات والرفايع، ومن 10 إلى 15 جنيها زيادة على جميع أنواع الأبلاكاشات وسط تراجع الإقبال من المستهلكين على الشراء في الأسواق بعد الزيادة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، إن سعر متر الخشب البياض اليوم الثلاثاء ثبت على 11 ألف جنيهامقابل 10 آلاف و500 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وأضاف التجار أن سعر متر الخشب السويد شهد ثباتا في سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألفا و500 جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت ثباتا في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي مصنع «8» 215 جنيها مقابل 205 جنيهات الأسبوع الماضي، ومصنع 51 ثبت سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وأكد التجار أن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الأسبوع الجاري، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وتابع التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 105 جنيهات مقابل 95 جنيها الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

على جانب آخر، أكد التجار أن الزيادة الأخيرة التي شهدتها كافة أنواع الأخشاب والأبلاكاشات في السوق المحلية ناتجة عن تحريك سعر الفائدة وعدم استقرار الدولار أمام الجنيه المصري، لافتين إلى أن الأخشاب المستخدمة في صناعة الأبواب والشباك والأثاث يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وبالتالي تحريك المركزي للفائدة أثر على عملية الاستيراد وتم إضافة تلك الزيادة على الأسعار.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الزيادة أثرت بشكل كبير على عملية الإقبال لشراء الأخشاب خاصة أن شهر رمضان يعد موسما للإقبال على شراء أخشاب الأثاث تخانات 1 بوصة و1.5 بوصة والأبلاكاشات الفايبر والسه المستخدمة في تصنيع الموبليا، لافتين إلى أن حركة الأقبال تراجعت من 70% إلى 50% في الوقت الحالي وتعد متوسطة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023

وأشار إلى أن أخشاب الأثاث والموبليا تحتل المرتبة الأولى في الإقبال، بينما تحتل أخشاب الباب والشباك المرتبة الثانية في عملية الشراء، لافتين إلى أن المصنعين اتجهوا لتخزين كميات كبيرة من الأخشاب قبل قدوم عيد الفطر بسبب الإجازة الطويلة التي تعلق فيها الورش أبوابها.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.