أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 25-4-2023.. تراجع الشراء

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 25-4-2023، شهدت ثباتا في الأسعار بجميع أنواعها بعد ارتفاعها 500 جنيه وسط إقبال منخفض من المستهلكين على الشراء في المحافظات المختلفة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وبدء فتح الورش والشوادر تدريجيا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 25-4-2023.

قال عدد من تجار إن سعر متر الخشب البياض مكعب ثبت سعره على 11 ألف جنيه مقابل 10 آلاف و500 جنيه الشهر الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 25-4-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألفا و500 جنيها على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت ثباتا في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» على 215 جنيها مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 ثبت سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الشهر الجاري، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

وأفاد التجار بأن هناك ثباتا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليصل سعره إلى 105 جنيهات مقابل 95 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 25-4-2023.

على جانب آخر، أكد عدد من تجار الأخشاب أن بعض الشوادر والورش بدأت في فتح أبوابها أمام المصنعين تدريجيا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لافتين إلى أن عملية الإقبال على الشراء منخفضة حتى الآن نظرا لتخزين المصنعين كميات كبيرة من الأخشاب والأبلاكاتشات قبل قدوم عيد الفطر.

أضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن كافة الشوادر والورش ستقوم بفتح أبوابها مطلع الأسبوع القادم بنسبة 100٪، لافتين إلى أن الأسعار مستقرة الفترة القادمة ولن يتم تحريكها نهائيا نظرا لاستقرار سعر الدولار أمام الجنيه.

وأشاروا إلى أن الإسبوع الجاري تشهد فيه الموبليا إقبالا كثيفا الفترة الحالية تحديدا محافظتي دمياط والإسكندرية خاصة أنهما يمتلكون أعداد كبيرة من ورش تصنيع الأثات الجاهز نظرا لكثرة الأفراح بعد عيد الفطر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 25-4-2023.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.